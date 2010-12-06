Доходы Государственного бюджета Украины составили 215 млрд. грн.

Доходы Государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2010 года (по оперативным данным) составили 215,090 млрд. грн., или 85% годового плана.

«Общая сумма доходов Госбюджета Украины за январь-ноябрь 2010 года (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС облигациями внутреннего государственного займа) составляла 215 млрд. 089,5 млн. грн., что на 28 млрд. 593,2 млн. грн., или на 15,3% больше, чем за соответствующий период 2009 года», - сообщается на сайте Государственного казначейства Украины.

Доходы общего фонда Госбюджета за 11 месяцев т.г. составили 186 млрд. 860,8 млн. грн., в том числе, налоговые поступления – 154 млрд. 754,7 млн. грн., неналоговые поступления – 26 млрд. 141,4 млн. грн.

В специальный фонд Государственного бюджета за 11 месяцев 2010 года поступило 28 млрд. 228,6 млн. грн (с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений, субвенций из местного бюджета и бюджетного возмещения НДС ОВГЗ).

Справка УНИАН. В соответствии с Законом «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» (с поправками), доходы запланированы на уровне 252,751 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 210,089 млрд. грн. Расходы Госбюджета запланированы на уровне 305,666 млрд. грн., в т.ч. расходы общего фонда – 240,984 млрд. грн.

Дефицит Госбюджета запланирован в сумме 54,095 млрд. грн., или 4,99% валового внутреннего продукта (ВВП), в том числе по общему фонду – 30,338 млрд. грн., или 2,8% ВВП.

Госбюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1,083 трлн. грн., темпы роста ВВП – 3,7%, инфляция (декабрь к декабрю) – 13,1%, фонд оплаты труда – 338,9 млрд. грн.

В Государственный бюджет Украины входят общий фонд и специальный фонд. В общий фонд направляются общегосударственные налоги и сборы и из него финансируются основные расходы. Средства, которые поступают в специальный фонд, имеют целевое назначение.

Дефицит Госбюджета рассчитывается как разница сумм его доходов и возвращенных в бюджет кредитов, а также расходов и выданных из Госбюджета кредитов.

Государственный бюджет Украины и местные бюджеты составляют Сводный бюджет Украины.