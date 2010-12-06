СК «Просто страхование» отмечает рост в сегменте туристического страхования

Страховая компания «Просто страхование» отмечает рост в сегменте туристического страхования. Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил начальник управления медицинского и личного страхования СК «Просто страхование» Константин ДРАЧ.

«За 9 месяцев этого года мы отмечаем всплеск по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сегменте туристического страхования – УНИАН), как в части сбора страховых платежей, количества застрахованных, так и в части страховых выплат. Объем платежей вырос на 23%, количество застрахованных увеличилось на 36%, по данным нашей компании, и количество страховых случаев увеличилось на 27%. За 9 месяцев этого года нами урегулировано и оплачено 211 страховых случаев на общую сумму 569,2 тыс. грн.», - сообщил К.ДРАЧ.

Он добавил, что в этом году отмечается больший интерес клиентов к таким направлениям в сфере туристического страхования как страхование от невозможности совершить поездку, страхование ответственности перед третьими лицами и страхование багажа.

«Мы однозначно считаем этот вид страхования весьма важным для нашего бизнеса. В следующем году мы собираемся усилить наше присутствие на этом рынке и увеличить нашу долю рынка», - добавил он.