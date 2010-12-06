Кабмин готовит денонсацию соглашения с Кипром

Кабмин готовит документы для денонсации соглашения с Кипром о двойном налогообложении

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО дал поручение соответствующим ведомствам в недельный срок подготовить документы, необходимые для денонсации соглашения с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, об этом он заявил сегодня во время совещания при участии представителей министерств и ведомств по этому вопросу.

Он отметил, что таким образом можно будет прекратить отток средств из Украины в оффшорную зону.

«Украина должна денонсировать соглашение с Республикой Кипр об избежании двойного налогообложения. Экономические интересы государства не должны страдать из-за соглашения, подписанного еще во времена СССР», - заявил С.ТИГИПКО.

Он подчеркнул, что переговоры относительно отмены этого соглашения или изменения его условий ведутся уже «много лет» и затягиваются кипрской стороной.

«Кипр давно превратился в крупнейшего инвестора в украинскую экономику: оттуда инвестировано больше 8,5 млрд. долларов. А из Украины на Кипр, по данным официальной статистики, только прямых инвестиций 6,3 млрд. долларов. Всем понятно, что эти инвестиции – средства украинских предприятий, которые избегают налогообложения. Именно поэтому мы должны перекрыть каналы потерь бюджета через оффшоры», – отметил С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. Соглашение между правительством Союза Советских Социалистических Республик и правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения доходов и имущества было подписано 29 октября 1982 года.

Переговоры с Кипром об изменении этого соглашения Украина ведет с 1997 года.