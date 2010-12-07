Золото в 2011 году подорожает до новых максимумов - эксперт

Цены на золото в 2011 году достигнут новых максимумов.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

При этом, по его мнению, «лидером рынка станут растущие инфляционные опасения, вызванные сверхмягкой денежно-кредитной политикой, проводимой в США и еврозоне. Вероятность того, что ключевые процентные ставки сохранятся на низких уровнях в течение продолжительного периода, означает, что реальные процентные ставки останутся в отрицательной области в течение всего 2011 года. А это будет весьма важным фактором поддержки цен на золото в следующем году».

Как считает В.СКИДАН, «в 2011 году Центробанки, скорее всего, будут чистыми покупателями золота. Спрос на него - как институциональный, так и розничный - тоже останется на высоком уровне, поскольку инвесторы будут стремиться захеджировать свои средства против долгосрочной инфляции». Потребители постепенно адаптируются к более высоким ценам. Спрос на золото в 2011 году в целом останется на уровнях, отмеченных в текущем году. С конца июля по начало ноября 2010 года цены на золото прибавили почти 270 долларов, а с середины сентября рынок несколько раз обновил рекордные максимумы, получив поддержку со стороны инвесторов и спекулянтов, подчеркнул эксперт.

По словам В.СКИДАНА, «сильные экономические данные со всего мира повысили желание инвесторов держать в своих портфелях золото как средство защиты от инфляции. Инвесторы часто обращаются к этому металлу, чтобы защититься от перспективы роста цен». Китай, в связи с быстрорастущим инвестиционным спросом, повысил импорт золота в шесть раз. Импорт составил 209,72 тонны. Значительный рост поставок сопровождается повышением цен, достигших в ноябре исторического максимума - выше 1400 долларов за тройскую унцию. Неуверенность в местной и мировой экономике и растущие инфляционные ожидания повысили популярность золота как хеджевого инструмента.

Эксперт прогнозирует, что в 2010 году импорт золота из Китая может достичь 250 тонн при прогнозах аналитиков в 180 тонн, а производство, по прогнозам Министерства промышленности и информационных технологий, вырастет на 10 процентов до 345 тонн. Китай повышает производство золота каждый год, начиная с 2004 года. С 2007 года Китай держит мировое лидерство в добыче золота.