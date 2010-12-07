Швеция будет предоставлять Украине 25 млн. долл. техпомощи ежегодно до 2013 года

Министры иностранных дел Украины и Швеции Константин ГРИЩЕНКО и Карл БИЛЬДТ подписали Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Швеции о сотрудничестве в сфере развития, которым предусмотрено предоставление Украине технической помощи в размере 25 млн. дол. США ежегодно на период до 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД Украины, отметив, что соглашение было подписано сегодня в Стокгольме в ходе рабочего визита К.ГРИЩЕНКО в Швецию.

Также во время встречи министры обсудили, в частности, вопросы активизации политического диалога между двумя странами. Кроме того, речь шла о взаимодействии двух стран в рамках международных организаций. На встрече было рассмотрено состояние реализации политики ЕС «Восточное партнерство», а также отмечена важность активизации усилий в контексте углубления двустороннего сотрудничества в сфере энергетики.