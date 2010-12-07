Тигипко: не стоит преувеличивать значение микробизнеса для экономики страны

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО считает, что не стоит преувеличивать значение микробизнеса для экономики страны.

Об этом он заявил вчера в эфире телеканала ICTV.

«Если говорить о микробизнесе, к которому относится упрощенная система налогообложения, то могу сказать, что у нас сегодня 18 миллионов потенциально работающего населения. По последним данным, около 14 миллионов официально зарегистрированы как работающие, из них 2,6 миллиона работают на упрощенной системе налогообложения. Поступления в местные и центральный бюджеты у нас приблизительно 200 млрд. грн. От налогов по упрощенной системе мы получаем приблизительно 3 млрд. грн. На 2,6 млн. – 3 миллиарда, а на 14 млн. – 200 миллиардов. Не надо говорить и преувеличивать значение упрощенной системы для экономики в целом», – заявил С.ТИГИПКО.

При этом он подчеркнул, что льготы, предусмотренные Налоговым кодексом, не направлены в пользу крупного бизнеса.

«Льготы, которые даются Налоговым кодексом, касаются не крупных олигархов», – отметил вице-премьер. Он подчеркнул, что в отельном бизнесе, легкой промышленности, где предусмотрены льготы, крупный бизнес не работает.

«В основном это малый и средний бизнес. Нет олигархов в легкой промышленности, авиастроение – это вообще государственная сфера. Единственная отрасль, в которой есть крупный бизнес, но которая абсолютно не раскручена, – это судостроение. Но эта отрасль дает толчок для других отраслей экономики», – заявил С.ТИГИПКО.

Справка УНИАН. 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

30 ноября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

В.ЯНУКОВИЧ 3 декабря подписал Налоговый кодекс Украины, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.