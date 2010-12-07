В 2011 году уровень роста зарплат превысит инфляцию – Тигипко

Правительство планирует, что в 2011 году уровень роста заработных плат превысит уровень инфляции. Об этом вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил в эфире телеканала ICTV.

«На следующий год – повышение заработных плат, пенсий, которое преодолеет хотя бы тот рост цен, который мы получим», - заявил вице-премьер.

Если это удастся сделать, вместе с рядом других экономических реформ, то будет «прекрасный результат».

«Не понравимся, будут проблемы в правительстве, упадет наш рейтинг – что делать, Президент отправит в отставку, придут новые люди, которые получат больший кредит доверия и будут дальше двигать Украину вперед», - отметил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, согласно макроэкономическому обзору за ноябрь 2010 г., размещенном на официальном сайте Национального банка Украины, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2011-2012 гг. ожидается на уровне 4%, инфляция - около 11%.

По информации Госкомстата, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,5%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%.