Работодатели одобрительно оценивают принятие Налогового кодекса.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом заявили представители организаций работодателей во главе с председателем Общего представительского органа стороны работодателей на национальном уровне Дмитрием ФИРТАШЕМ и председателем Совета Федерации работодателей Украины Дмитрием ОЛЕЙНИКОМ во время встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ в понедельник, 6 декабря.

«Представители работодателей, предприятия которых создают более двух третей валового национального продукта и которые содержат более половины рабочих мест в Украине, одобрительно оценивают принятие Налогового кодекса и в целом курс системных реформ», - отмечается в сообщении.

«Мы понимаем, что ноша реформ очень тяжела, но в то же время прекрасно понимаем, что нельзя допустить банкротство страны. Поэтому готовы часть ответственности за осуществление реформ брать на себя», - заявил Д.ФИРТАШ.

Н.АЗАРОВ подчеркнул важность того, чтобы в ходе реформирования страны у власти сложился постоянный конструктивный диалог с институтами гражданского общества, и, прежде всего, – с работодателями.

«Мы заинтересованы, чтобы воплощение Налогового кодекса в жизнь проходило с минимальными проблемами, поэтому постоянно будем прислушиваться к предложениям практиков и экспертов, общественности», - отметил Н.АЗАРОВ.

Стороны договорились осуществлять мониторинг внедрения налоговой реформы и проводить постоянные консультации по необходимой коррекции норм Налогового кодекса, которая определится на практике.

Ответственным за диалог с Федерацией работодателей Украины Н.АЗАРОВ назначил министра Кабинета Министров Украины Анатолия ТОЛСТОУХОВА.

Глава правительства также попросил работодателей дать предложения по дерегулированию ведения бизнеса, ликвидации поборов за бессмысленные разрешения и согласования, по устранению коррупции.

Кроме того, Н.АЗАРОВ предложил работодателям провести анализ рынка труда: подготовка каких специалистов, которых профессий, в каком количестве необходима реальному сектору экономики сегодня и на какие профессии будет спрос в будущем, исходя из бизнес-планов работодателей.

«Мы ожидаем от вас информации и предложений», - отметил глава правительства.

В свою очередь, представители работодателей выразили готовность принять участие в создании и реализации национальной программы переквалификации и обучения взрослого населения согласно потребностям модернизации экономики.

Н.АЗАРОВ поручил включить представителей стороны работодателей во все рабочие группы, координационные советы, которые занимаются и будут заниматься подготовкой и проведением реформ, совершенствованием законодательства.

Также работодатели будут вовлечены в проведение бизнес-форумов, в которых инициатором или организатором выступает государство.

Как сообщал УНИАН, 18 ноября 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Налоговый кодекс, который фактически отменял упрощенную систему налогообложения и усиливал контролирующие функции налоговиков.

24 ноября Федерация работодателей Украины (ФРУ) на своем VII съезде приняла решение обратиться к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой воспользоваться правом вето по принятию Налогового кодекса.

30 ноября Президент принял решение наложить вето на Налоговый кодекс. В частности, он предложил ВР сохранить существующую систему налогообложения малого бизнеса.

2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства.

3 декабря В.ЯНУКОВИЧ подписал Налоговый кодекс, принятый Верховной Радой с учетом внесенных главой государства предложений.