Инфляция в Украине с начала года составила 8,2%

Инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 11,4% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – выросли на 10,9%), в частности на продукты питания – на 11,4% (к январю-ноябрю 2009 г. – на 10,7%), хлеб и хлебопродукты – на 16,5% (11,9%), в том числе на хлеб – на 11,1% (10%), макаронные изделия – на 10,6% (6,7%), кондитерские изделия из муки – 13,4% (12,9%), мясо и мясопродукты – на 3,7% (1,8%), рыбу и рыбопродукты – на 3,9% (5,2%), молоко, сыр и яйца – на 23% (22,5%) (в том числе на молоко – на 29,4%, сыр и творог – на 35,1%, на яйца – снизились на 13,4%), на масло и жиры – на 11,2% (9,7%), в том числе на масло сливочное – выросли на 35%, масло подсолнечное – на 13,9%, на другие пищевые животные жиры – снизились на 19%.

Цены на фрукты в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 4,9% ( в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года выросли на 4,7%). На овощи цены выросли на 23,5% (к январю-ноябрю 2009 г. – выросли на 14%), в том числе на картофель – на 53,5% (16,9%). Цены на сахар выросли на 20,5% (62%), кондитерские изделия сахаристые – на 18,6% (22,4%), безалкогольные напитки – на 6,2% (9,4%).

Алкогольные напитки и табачные изделия в ноябре 2010 г. к ноябрю 2009 г. подорожали на 22,1% ( в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 25,9%), цены на одежду и обувь выросли на 2,3% (3,8%), в том числе на одежду – на 2,4%, обувь – на 2,6%.

Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года подорожали на 13,7% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 9%), в том числе квартплата выросла на 4,6% (13,4%), цены на содержание и ремонт жилья выросли на 2,2% (2,2%), канализацию – на 6,9% (17,9%), воду – 6,1% (13,5%), цены на электроэнергию в ноябре не изменились, на природный газ – выросли на 50,1% (18,2%), на горячую воду и отопление – выросли на 5,7% (5,6%).

Цены на предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 1% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 3,4%), в том числе мебель, ковры и другие виды напольных покрытий подорожали на 2% (3,1%), домашний текстиль – на 3,2% (5,6%), бытовая техника – снизились на 1,6% (1,3%).

Стоимость услуг здравоохранения в ноябре 2010 г. к ноябрю 2009 года возросла на 6% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 8,1%), в том числе стоимость медицинских товаров и оборудования – на 2,9% (6,7%), амбулаторные услуги подорожали на 8,9% (9,9%).

Цены в транспорте в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросли на 3,3% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 9,9%), в том числе на покупку транспортных средств – на 1,5% (4,7%), на топливо и масла – на 2,5% (18,7%), транспортные услуги – на 5,1% (8,3%) (пассажирский железнодорожный транспорт — снизились на 0,2% (5,8%), пассажирский автодорожный транспорт – на 6,1% (8,6%)).

Цены в сфере связи в ноябре 2010 г. снизились на 8,9% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – снизились на 6,2%), на почтовые услуги не изменились (не изменились), стоимость телефонных и телефаксовых услуг снизилась на 8,9% (снизилась на 6,1%).

Цены в сфере отдыха и культуры в ноябре т.г. выросли на 2,5% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 4,1%), при этом стоимость аудиотехники, фото- и компьютерного оборудования снизилась в ноябре т.г. на 3,4% (снизилась на 2,4%), стоимость отдыха и услуг культуры выросла на 6% (выросла на 7,8%), газеты, книги и канцелярские товары подорожали на 6,9% (8,4%).

Цены в сфере образования в ноябре 2010 г. к ноябрю 2009 г. выросли на 10,2% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 13,4%), в том числе дошкольное и начальное образование подорожало на 18,7% (11,3%), среднее образование – на 9,4% (12,5%), стоимость высшего образования увеличилась на 8,8% (14,4%).

Стоимость услуг ресторанов и гостиниц в ноябре т.г. к ноябрю 2009 года выросла на 7,4% (в январе-ноябре т.г. к январю-ноябрю 2009 года – на 7,4%).

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%, по сравнению с октябрем 2009 года – 10,1%, по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.