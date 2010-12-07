Инфляция в Украине в ноябре составила 0,3%, с начала года – 8,2%

Инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, по сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в октябре 2010 года по сравнению с сентябрем т.г. составила 0,9%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 7,9%, по сравнению с октябрем 2009 года – 10,1%, по сравнению с январем-октябрем 2009 года – 9,4%.