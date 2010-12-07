Мировые цены на золото накануне достигли исторического максимума

Цены на золото на мировых финансовых рынках накануне выросли до исторического максимума. К завершению котировок на крупнейшей Нью-Йоркской золотой бирже цена тройской унции достигла 1415,8 долл, увеличившись за сессию на 9,5 долл.

Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, никогда еще в истории мировых рынков золото не стоило на биржах так дорого.

В течение торговой сессии цена тройской унции поднималась и еще выше - до 1422,4 долл.