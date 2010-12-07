Мировые цены на золото накануне достигли исторического максимума
11:04, 07 декабря 2010Финансы
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Цены на золото на мировых финансовых рынках накануне выросли до исторического максимума. К завершению котировок на крупнейшей Нью-Йоркской золотой бирже цена тройской унции достигла 1415,8 долл, увеличившись за сессию на 9,5 долл.
Как отмечает ПРАЙМ-ТАСС, никогда еще в истории мировых рынков золото не стоило на биржах так дорого.
В течение торговой сессии цена тройской унции поднималась и еще выше - до 1422,4 долл.
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