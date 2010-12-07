Собянин приватизирует в 15 раз больше Лужкова

Мэр Москвы Сергей Собянин в 2011 году намерен приватизировать в 15 раз больше городского имущества, чем намеревался Юрий Лужков. Об этом пишет 7 декабря газета «Ведомости», сообщает k2kapital.

По данным издания, список компаний, доля города в которых будет продана, увеличен до 78 пунктов. В него вошли, в частности, терминал аэропорта «Внуково-3», холдинг «Моспромстрой», гостиница «Рэдиссон-Славянская», торговый центр «Европейский», спорткомплексы «Олимпийский» и «Лужники», Центр международной торговли, гостиницы «Метрополь» и Гостиный двор.

Приватизация этих объектов принесет Москве $13,9 млрд. В то время как прежний план приватизации предусматривал доход в $900 млн.

Отметим, что в 2009 году город заработал на распродаже имущества 617 млн рублей, а в текущем - более $1,1 млрд. Всего Москве принадлежат доли в 433 компаниях. При этом в 67 фирмах столица владеет «золотой акцией», а в 70 - контрольным пакетом.