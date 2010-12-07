Межбанк: торги по доллару открылись продолжающимся падением котировок

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9480/7,9610 грн./долл., цены на российскую валюту повысились – 0,2545/0,2549 грн./рубль, котировки по евро-гривне составили 10,6135/10,6320 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3359/1,3361 долл./евро (понедельник, 6 декабря, - 1,3315/1,3317 долл./евро).

В понедельник, 6 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.