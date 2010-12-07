Базовая инфляция в Украине в ноябре составила 0,7%, с начала года – 7,2%

Базовая инфляция (базовый индекс потребительских цен) в Украине в ноябре 2010 г. против октября 2010 г. составила 0,7%, за январь-ноябрь т.г. – 7,2% (с начала года).

Об этом сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.

По данным Госкомстата, в ноябре 2009 г. показатель базовой инфляции был на уровне 0,6%, за январь-ноябрь 2009 г. – 14,1%.

Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно, речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.