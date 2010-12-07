Сумма ежегодно выплачиваемых зарплат в теневой экономике достигает 130-150 млрд. грн. – эксперт

Сумма ежегодно выплачиваемых заработных плат в теневой экономике достигает 130-150 млрд. грн.

Такие данные обнародовал сегодня во время интернет-конференции первый заместитель министра труда и социальной политики в 2005-2010 годах Павел РОЗЕНКО.

По его словам, при таких объемах теневой экономики пока рано говорить об осуществлении пенсионной реформы в стране.

Кроме того, отметил П.РОЗЕНКО, реальный дефицит бюджета Пенсионного фонда сегодня составляет более 60 млрд. грн. «У правительства нет финансовых ресурсов для увеличения пенсий нашим гражданам», – считает он.

По мнению П.РОЗЕНКО, в Украине невозможно будет провести пенсионную реформу без существенного увеличения зарплат. В то же время он отмечает, что с июля 2011 года в стране возможно единоразово повысить уровень зарплат в 1,8-2 раза. Бывший заместитель министра труда уверен, что у государства есть необходимые для этого средства.

Кроме того, утверждает он, на сегодняшний день одной из проблем проведения пенсионной реформы в стране является то, что у власти нет сформированной цели и методов ее проведения. Как пример он приводит тот факт, что в парламенте пока не зарегистрирован ни один соответствующий законопроект, не ведутся общественные обсуждения, а также не привлекаются эксперты для разработки необходимой законодательной базы.

По словам П.РОЗЕНКО, повышение пенсионного возраста в Украине не будет способствовать стабилизации бюджета Пенсионного фонда. «Повышение пенсионного возраста для женщин – самая неэффективная мера…», – считает он. Кроме того, отмечает экс-министр, Международный валютный фонд не требует данной меры от Украины в рамках условий кредитования.

Вместе с тем, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор ЛИСИЦКИЙ считает, что объемы теневой экономики страны являются завышенными. А относительно проведения пенсионной реформы он высказался так: «Сейчас все равно какой-то вариант (закона о пенсионной реформе – УНИАН) пройдет». В то же время, по его словам, проблему стабилизации бюджета ПФ необходимо решать путем реформирования экономики.