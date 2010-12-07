Остаток средств на коррсчетах банков 6 декабря увеличился почти на 2 млрд. грн.
12:53, 07 декабря 2010Финансы
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Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 6 декабря 2010 года увеличился на 1,909 млрд. грн. и на начало дня 7 декабря 2010 года составил 16,404 млрд. грн.
Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на коррсчетах сократился на 5,6%, или 975,3 млн. грн.
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