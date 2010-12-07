Остаток средств на коррсчетах банков 6 декабря увеличился почти на 2 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 6 декабря 2010 года увеличился на 1,909 млрд. грн. и на начало дня 7 декабря 2010 года составил 16,404 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на коррсчетах сократился на 5,6%, или 975,3 млн. грн.