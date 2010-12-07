Нацбанк отмечает существенный рост валютных поступлений от нерезидентов в ноябре

Национальный банк Украины отмечает существенный рост валютных поступлений от нерезидентов в ноябре. Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

«В ноябре наблюдался существенный рост валютных поступлений от нерезидентов, которые превышали переводы в их пользу. Это способствовало снижению среднедневного чистого спроса на иностранную валюту», - говорится в сообщении НБУ.

В сообщении указывается, что благодаря данной тенденции, в течение месяца Нацбанк осуществлял интервенции как по ее продаже, так и по покупке, сглаживая колебания рыночного курса гривни.

По данным НБУ, в течение месяца отрицательное сальдо интервенций уменьшилось до 382,8 млн. долл. против 496,4 млн. долл. в октябре. Это позволило минимизировать рыночные курсовые колебания гривни: на межбанковском валютном рынке ее курс относительно доллара США снизился на 0,15%, до 7,9531 грн./долл. США, а на наличном, по операциям с продажи долларов США, почти не изменился (7,9775 грн./USD).

Официальный курс гривни к доллару США в ноябре снизился на 0,33%, до 7,938 грн./долл. США. Относительно же евро и российского рубля гривня укрепилась на 4,81% и 1,68% соответственно - к 10,4353 грн./евро и 2,5356 грн./10 рублей.