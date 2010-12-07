ВНИМАНИЮ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Управління Пенсійного фонду України в Шевченківському районі м.Києва нагадує, що з 01.01.2011р. платники страхових внесків на загальнообов"язкове державне пенсійне страхування, страхування на випадок безробіття, страхування з тимчасової втрати працездатності та у зв"язку з витратами, зумовленими похованням, страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, вважаються платниками єдиного внеску. При цьому перереєстрація платників страхових внесків та застрахованих осіб здійснюватися не буде.

Для роботодавців розмір єдиного внеску залежить від основного виду економічної діяльності і визначається за класами професійного ризику виробництва - їх 67. Згідно з цим класом буде визначено відсоток нарахувань на фонд оплати праці, який має сплатити роботодавець.

Довідково: 08.07.2010 року ВР прийняла Закон України № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхувування.

Єдиний внесок - консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов`язкової о державного соціального страхування в обов`язковому порядку та на регулярній основі із метою забезпечення у випадках, передбачених законодавством, захисту прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхоовх виплат (послуг) за діючими видами загальнообов`язкового державного соціального страхування, іншими словами, єдиний внесок - платіж, який містить в особі декілька внесків на соціальне та пенсійне страхування.

Адміністрація управліня Пенсійного фонду України

в Шевченківському районі м.Києва