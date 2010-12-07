РФ и ЕС завершили двусторонние переговоры о вступлении России в ВТО

Сегодня в Брюсселе подписан меморандум о взаимопонимании между Россией и Евросоюзом о завершении двусторонних переговоров о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития России, с российской стороны меморандум подписала министр экономического развития Российской Федерации Эльвира НАБИУЛЛИНА, со стороны Евросоюза - комиссар ЕС по торговле Карел де ГЮХТ.

Отмечается, что подписанный документ содержит договоренности об урегулировании остающихся на двустороннем переговорном «треке» вопросов будущих обязательств России в ВТО, включая обязательства по экспортным пошлинам и железнодорожным тарифам.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Москва и Вашингтон завершили двусторонние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Справка УНИАН. Россия в 1995 году начала переговоры о вступлении в ВТО.