Закрытие межбанка: доллар - 7,9460/7,9540 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9610 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9505/7,9550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9460/7,9540 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2545/0,2549 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2546/0,2547 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений. В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1650 рублей за доллар (-0,1579).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3280/1,3390 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6135/10,6320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6290/10,6410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6305/10,6470 грн./евро.



