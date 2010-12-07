Признаны недействительными пункты постановления НБУ об увеличении регулятивного капитала банков

Окружной административный суд г. Киева сегодня принял постановление, согласно которому признаны недействительными пункты 2, 4 и 6 постановления Национального банка Украины № 273.

Как передает корреспондент УНИАН, решение суда было обнародовано сегодня.

«Суд принял решение в пользу украинской банковской системы. При этом не допустил ухудшения конкуренции и дискриминации целой группы банков», - прокомментировал УНИАН решение суда президент Ассоциации украинских банков Александр СУГОНЯКО. «Установлено, что минимальный регулятивный капитал не может быть нормативом таким, например, как адекватность капитала», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, НБУ своим постановлением №273 от 6 июля 2010 г. обязал банки до 1 января 2012 г. увеличить размер регулятивного капитала до уровня не ниже 120 млн. грн. Банкам, у которых регулятивный капитал ниже указанного уровня, разрешено привлекать вклады физических лиц в пределах объема привлеченных вкладов физических лиц на дату вступления в силу постановления №273, то есть на 16 июля 2010 г.

Ассоциация украинских банков (АУБ) и 10 коммерческих банков подали иск к Национальному банку Украины, требуя отмены этого постановления как нарушающего права средних и малых банков.

В частности, АУБ совместно с группой коммерческих банков подготовили и подали в Окружной административный суд Киева исковое заявление о признании незаконными и недействительными отдельных пунктов вышеупомянутого постановления НБУ.

В конце октября первый заместитель председателя Национального банка Украины Сергей АРБУЗОВ заявил, что НБУ будет отстаивать свою позицию по поводу требования об увеличении минимального уровня регулятивного капитала.

«Это решение обосновано, оно согласовано с международными организациями, и Нацбанк будет стоять на своей позиции», - сказал С.АРБУЗОВ.

Основной мотивацией такого решения он назвал стабильность банковской системы.