Эксперт: солидарную систему пенсионного страхования нужно сделать менее дифференцированной

Солидарную систему пенсионного страхования необходимо сделать менее дифференцированной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявила директор Института демографии и социальных исследований НАНУ Элла ЛИБАНОВА, которая также является членом рабочей группы при Кабинете министров, разрабатывающей проект закона о пенсионной реформе.

«При любых условиях, если мы внедряем серьезную накопительную составляющую, то пенсии солидарной системы не должны быть такими дифференцированными, такими разными, какие они сейчас в Украине», - сказала эксперт.

По ее словам, в других странах в солидарной системе пенсионного страхования размеры пенсий приблизительно одинаковые, потому что дифференциация обеспечивается накопительной составляющей пенсионного страхования.

Кроме того, Э.ЛИБАНОВА выступила за то, что работающие граждане должны сами обеспечивать себе пенсии: «Каждая пенсия должна отвечать тому, сколько было перечислено в бюджет Пенсионного фонда». В то же время специальные пенсии необходимо постепенно отменять.

Эксперт также прокомментировала возможность стабилизации бюджета Пенсионного фонда (ПФ) путем проведения пенсионной реформы: «А в общем, когда говорят, что пенсионная реформа внедряется, чтобы стабилизировать ПФ, то, поверьте мне, это неправда. Проще всего сбалансировать ПФ – это вообще ничего не делать. Через два года он сбалансируется сам по себе, если мы не будем повышать пенсии, если мы не будем надлежащим образом их индексировать…»

По ее словам, сбалансировать бюджет фонда путем проведения пенсионной реформы за год-два не удастся. «Это длительный процесс… Если в идеале в следующем году можно будет уменьшить дефицит ПФ за счет всех мер, которые будут внедрены, на 5 млрд. грн., я буду самым счастливым человеком», - отметила Э.ЛИБАНОВА.