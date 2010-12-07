Украина ведет переговоры о вступлении в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров Украины, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ во время встречи с министром иностранных дел Эстонской Республики Урмасом ПАЭТОМ.

«Я хочу поздравить Вас со вступлением в Организацию экономического сотрудничества и развития и решением Евросоюза о присоединении Эстонии к зоне евро с 1 января 2011 года. Мы, кстати, тоже собираемся вступить в ОЭСР, ведем переговоры, и в дальнейшем выйдем на принятие решения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина довольна уровнем политического диалога с Эстонской Республикой и отсутствием в отношениях двух стран проблемных вопросов принципиального характера. По его словам, между государствами сложились хорошие отношения во всех сферах, в частности, в торгово-экономической.

«Мы рассматриваем начало работы смешанной украинско-эстонской межправительственной комиссии по экономическому, промышленному, научному и техническому сотрудничеству как важный шаг на пути развития конкретного взаимодействия в приоритетных для обеих стран сферах», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он добавил, что Украина заинтересована в изучении опыта Эстонии в разработке и использовании сланцевых месторождений газа, а также в эстонских инвестициях в развитие данной отрасли в Украине.

Также наше государство готово к активизации и расширению сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Глава правительства отметил, что в Эстонии проживает почти 28-тысячная украинская диаспора, и открытие культурно-информационного центра в составе Посольства Украины в Эстонской Республике будет способствовать развитию культурного и гуманитарного сотрудничества между странами.

Премьер-министр предложил эстонской стороне активизировать сотрудничество в энергетической отрасли, в частности обсудить возможность создания общего рынка электроэнергии. Кроме того, Н.АЗАРОВ поблагодарил У.ПАЭТА за поддержку евроинтеграционного курса Украины.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии отметил: «Я рад, что наша межправительственная комиссия снова начала работать – это прекрасный формат, в рамках которого можно решать самые разнообразные вопросы двустороннего сотрудничества».

Справка УНИАН. ОЭСР была создана в 1961 году на основе Европейской организации экономического сотрудничества, основанной для управления помощью со стороны США и Канады в рамках Плана Маршалла по реконструкции Европы после Второй мировой войны.

На сегодняшний день ОЭСР объединяет 30 стран, в частности, Германию, Швецию, Швейцарию, Японию, США, Польшу, Норвегию, Великобританию, Бельгию, Италию, Данию и др.

Организацию экономического сотрудничества и развития называют «Клубом богатых стран», которые разделяют идеи демократии и принципы рыночной экономики. Страны-члены этой организации производят две трети мирового ВВП.

Украина и ОЭСР начали сотрудничество в 1997 году.