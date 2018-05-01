Реформаторские пенсии: старые не урежут, на новых не сэкономят

Кабмин после удачной реализации своего сценария по Налоговому кодексу нацелился на пенсионную реформу. Уже на этой неделе соответствующий законопроект правительство планирует подать в Верховную Раду.

Причем внедрить «идею» в жизнь решено еще до конца 2010-го. То есть, в новом году нам предстоит выживать не только наперекор фискальным ноу-хау, но и заботе власти о нашей, как говорилось в советские времена, счастливой старости.

Дефицит торопит

Что касается спешки с принятием «пенсионных» законов, то тут все предельно ясно. По оценке премьер-министра Николая Азарова, дефицит Пенсионного фонда достиг 60 млрд. грн. Если так и дальше пойдет, то, по словам премьера, «ПФ скоро сравняется с государственным бюджетом». Нужно еще добавить обязательства перед МВФ, который якобы настаивает на поэтапном повышении пенсионной планки для «слабого пола» с 55 до 60 лет, что в принципе соответствует мировой практике, правда, и в отношении мужчин. Кстати, как уже не раз заявлялось, Международный валютный фонд не требует данной меры от Украины в рамках условий кредитования. Но власть гордо заявила, что отказалась от «претензии» Фонда. Н.Азаров заверил, что вопрос повышения пенсионного возраста будет актуальным только после введения накопительной системы пенсионного страхования, т.е. к 2012 году. Именно до этой даты планируется запустить второй и третий уровни пенсионного обеспечения.

По словам вице-премьер-министра Сергея Тигипко, законопроект, который сейчас внесут в парламент, предусматривает осуществление еще до конца года первого этапа пенсионной реформы, направленного на сокращение дефицита бюджета ПФ. «Он не будет касаться второго уровня пенсионного обеспечения. Второй этап – введение второго уровня пенсионного обеспечения и прямая привязка каждого человека к Пенсионному фонду. Сколько уплатил – столько на счет и пошло. Я выхожу на пенсию и у меня есть столько денег, сколько я за свой рабочий стаж начислил сам себе», - пояснил С.Тигипко.

А тут стоит добавить, что наше налоговое законодательство, которое «забирает» с каждой гривны практически 70 копеек, заставляет бизнес изощряться в придумывании различных схем минимизации налогов, в частности использовать «зарплатные конверты». Дележ зарплаты на «белую» и «черную» давно стал традицией в Украине. И что мы насобираем себе на пенсию, остается только догадываться… Конечно, борьбу с «тенью», а именно на это направлен Налоговый кодекс, согласно заявлениям его разработчиков, нельзя не приветствовать, но и предпринимателей нельзя не понять – как иначе можно подсобирать деньжат, чтобы на счету было ну хотя бы как у госчиновников среднего звена. Что касается «наемников», то все происходит согласно поговорке – деньги идут только к деньгам. Другими словами, не имел смолоду, не получишь и в старости…

***В Украине пенсионная реформа внедряется путем принятия законов Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (№1058-IV от 9 июля 2003 г.) и «О негосударственном пенсионном страховании» (№1057-IV от 9 июля 2003 г.). Пенсионная реформа предусматривает введение трехуровневой системы пенсионного обеспечения. Для создания второго уровня пенсионной системы необходимо уменьшить процент отчислений для первого (обязательного) уровня и направить эти средства на второй (накопительный) уровень.

Сократим "максималку" для будущих, "стариков" не тронем

Несколько нюансов пенсионной реформы «рассекретил» премьер-министр Николай Азаров. Он поручил председателю правления Пенсионного фонда Борису Зайчуку совместно с Минфином срочно подготовить законопроект, в первую очередь, об ограничении максимального размера пенсии.

«Абсолютно неправильно и несправедливо, что одни люди у нас получают по 800 гривен пенсии, а другие – по 50 тысяч, причем получают из солидарного фонда. Разработайте такой законопроект, чтобы уже с 1 января следующего года мы ликвидировали эту социальную несправедливость, созданную предыдущей властью. Посчитайте, как обоснованно ограничить максимальный размер пенсии – возможно, 10-12 минимальных пенсий, и посчитайте, какую экономию средств это даст», - сказал премьер.

С этого момента давайте поподробней. В Украине с 1 декабря т.г. минимальный размер пенсии по возрасту составляет 734 грн. (1 января 2009 года минимальная пенсионная выплата составляла 544 гривни). Правительство предлагает установить максимальный размер пенсии на уровне приблизительно 10-12 прожиточных минимумов для нетрудоспособных (берем по максимуму - 734 гривни умножаем на 12 и получаем 8808 грн.). Разница между минимумом и максимумом более чем в 10 раз.

Между тем, согласно решению Конституционного суда от 2007 года, данная мера коснется только тех, кто будет оформлять пенсию после 1 января 2011 года.

Получается, что все уже ставшие пенсионерами депутаты, судьи, прокуроры, генералы и экс-министры останутся при своем. Какая же тут планируемая экономия?..

Хочется еще привести цитату. Народный депутат Дмитрий Ветвицкий (БЮТ), который подал в ВР свой законопроект о пенсионной реформе, отмечает, что, «согласно последним статистическим данным, пенсия 55% пенсионеров в Украине не превышает 800 гривен, а их доля в общей сумме расходов на выплату пенсии составляет только 38%. Вместе с тем, 12% пенсионеров сравнительно с высокими пенсиями (свыше 1500 гривен) получают 28% общего объема месячных расходов на выплату пенсий. В то же время, 3,2 тысячи пенсионеров в Украине получают пенсии в размере свыше 10000 гривен. При этом лишь треть из них – лица, имеющие выдающиеся заслуги перед государством (Герои Украины и пр.). Остальные – это, преимущественно, бывшие народные депутаты Украины, правительственные чиновники и государственные служащие первой категории».

Как видим, говорит нардеп об очень близком ему, совершенно не уточняя выплаты «бывшим». И забыл о том, что всем перечисленным пенсии пересматриваться не будут. При этом очень убедительно подчеркивается, что «не должен чиновник получать пенсию в 20 раз большую, нежели учитель или врач. Ведь министр ничем не лучше остальных пенсионеров, и между их пенсиями не должно быть такой разницы».

Не к сюжету говорить о врачах, но почему-то их всегда ставят на ступень ниже педагогов, хотя наша жизнь именно у них в руках при зарплате, к примеру, хирурга не выше 1300 грн., и то с учетом высшей категории. Смешно следовать клятве Гиппократа, когда личным детям не за что купить, ну скажем, новые брюки к празднику. Скажите, как же взятки? А вы бы в такой ситуации от них отказались? Ведь педагоги хоть придумали внеурочные дополнительные занятия, а может и врачам затеять лечение больных «вне больниц»…

Немного отвлеклись, вернемся же к правдолюбивым депутатам - парламент 30 ноября не проголосовал за законопроект о повышении пенсии педагогам до 80% от оклада. Депутатское большинство объяснило это неподходящим моментом. Обещали вернуться к вопросу попозже. И как же с этим вяжется цитатка?..

Здесь хочется напомнить, что размежевание «свой» и «чужой» в законах, которые писались во все времена чиновниками от власти, - неотъемлемый атрибут. Например, перед развалом Союза минимальная трудовая пенсия составляла 70 рублей. Максимум был – 135 рублей (между прочим, хватало и детям помочь). Больше получали персональные пенсионеры местного, республиканского и союзного значения. Пенсия военных высшего состава была на уровне 400 рублей, секретарей обкомов – порядка 500, членов Политбюро ЦК КПСС – свыше 600 рублей. Причем, 500 рублей в те времена были далеко не деревянными. То есть, разница между минимумом и максимумом – 8,6 раза. Традиция жива и ныне. Сейчас пенсии бывших работников Кабмина составляют свыше 10 тысяч гривен, а депутатов – более 15 тысяч. И не секрет, что в Украине максимальная пенсия бывает и 46 тысяч гривен в месяц, при этом разрыв с минимальной - 84,6 раза.

Пенсионная реформа коснется не только уже перечисленного. Н.Азаров поручил разработать в законодательстве изменения возраста выхода на пенсию для отдельных категорий граждан. «Начать необходимо с государственных служащих. Посчитайте, какая экономия средств будет от увеличения возраста выхода на пенсию для чиновников. В то же время разберитесь и предложите, как и для кого разумно ограничить возможность льготного выхода на пенсию, бывает, в 35 лет. Как стимулировать людей работать дольше и откладывать получение пенсии. А после преодоления дефицита Пенсионного фонда можно будет вернуть эти «отсроченные» пенсионные выплаты», - отметил Н.Азаров.

По словам премьера, все законопроекты, которые являются составляющей пенсионной реформы, должны учитывать мировой опыт, а также обязательно должны быть тщательным образом проработаны с профсоюзами, работодателями, экспертами, общественными организациями.

Как пишут СМИ, нововведения коснутся спецпенсионеров. Тем из них, кто имеет право досрочного выхода на пенсию, она будет выплачиваться только по достижению "общеустановленного пенсионного возраста".

Что касается досрочных пенсий (по сокращению штатов, по состоянию здоровья), то работающим пенсионерам планируется приостановить их выплату до установленного законом пенсионного возраста.

И опять таки, категория лиц, которые сейчас работают и получают специальную пенсию, защищены решением Конституционного суда от 2007 года.

Это подтверждает С.Тигипко. Еще в марте т.г. он заявлял, что резкое ограничение максимальных пенсий для сбалансирования ситуации возможно. Вместе с тем, все нововведения не коснуться тех пенсионеров, кому пенсии уже начислены.

«Если мы не сможем сбалансировать пенсии, то мы очень резко обрежем максимальные пенсии. Но сразу могу сказать, что по закону это не коснется тех пенсионеров, кому эти пенсии уже начислены, потому что закон обратной силы не имеет», - заявил С.Тигипко.

Пенсионная реформа - без вариантов?

Между тем, эксперты уверены, что в Украине невозможно будет провести пенсионную реформу без существенного увеличения зарплат. А на сегодняшний день, по словам экс-первого замминистра труда и социальной политики (2005-2010 гг.) Павла Розенко, сумма ежегодно выплачиваемых заработных плат в теневой экономике достигает 130-150 млрд. грн.

По мнению П.Розенко, одной из проблем пенсионной реформы в стране является также то, что у власти нет сформированной цели и методов ее проведения. Как пример он приводит тот факт, что в парламенте пока не зарегистрирован ни один соответствующий законопроект, не ведутся общественные обсуждения, а также не привлекаются эксперты для разработки необходимой законодательной базы.

По мнению народного депутата, заместителя председателя Народного Руха Украины Вячеслава Коваля, чиновники несогласованно действуют в отношении пенсионной рефрмы.

“Заявления Азарова и Тигипко свидетельствуют о том, что в самом правительстве запутались и не видят, как проводить пенсионную реформу. Если Тигипко заявляет о необходимости сохранения солидарной системы, то Азаров уже говорит о накопительной системе. И это люди, которые задекларировали себя фактически "локомотивами" реформ. Ощущение, что они действуют по принципу "пан или пропал". А это недопустимо, ввиду важности реформы”, – сказал В.Коваль.

Он считает, что заявление премьер-министра Николая АЗАРОВА относительно ликвидации социальной несправедливости и урезания пенсий для экономии является обычным популизмом.

“Старые пенсии урезать нельзя, потому что это идет в разрез с Основным Законом, на новых пенсиях много не сэкономишь. Здесь нужно подходить к проблеме более обстоятельно», – считает В.Коваль.

Вместе с тем, член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Виктор Лисицкий считает, что «сейчас все равно какой-нибудь вариант (закона о пенсионной реформе – ред.) пройдет».

Ни грамма не сомневаясь в предприимчивости наших верхов, с полной уверенностью можно сказать, что всевозможные «дышла» в пенсионных законах будут предусмотрены. Не может такого быть, чтобы себя они обидели или в чем-то урезали. Да и как нынешний чиновник переживет, что будет получать поменьше, чем его предшественник. Согласитесь, это невозможно априори. И уж совсем неубедительно выглядит поручение премьера, сделанное 6 декабря, подготовить все пенсионные законопроекты до 10 декабря(!) Скорее всего, все давно разработано к принятию в парламенте. Так почему ни сразу обсудить детали с народом, для кого и уготованы новшества?..

Успокаивают только заверения Президента, касающиеся 17 миллионов работающих украинцев и 14 миллионов пенсионеров - «конечная цель любых реформ – улучшение жизни людей».

Осталось только вспомнить, кто из нас люди…

Елена Быстрицкая (УНИАН)