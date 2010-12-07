Янукович предлагает ВР дать согласие на назначение Цушко председателем АМК
17:30, 07 декабря 2010Финансы
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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ предлагает парламенту дать согласие на назначение Василия ЦУШКО председателем Антимонопольного комитета Украины
Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.
Такое представление было направлено в соответствии с первой частью п.24 статьи 85 Конституции.
Глава государства уполномочил народного депутата Украины, Представителя Президента Украины в Верховной Раде Украины Юрия МИРОШНИЧЕНКО представлять это представление в парламенте.
Как сообщалось, В.ЦУШКО является министром экономики Украины.
Алексей КОСТУСЕВ, который возглавляет АМК, был избран мэром Одессы, и он принял решение уйти с должности председателя комитета.
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