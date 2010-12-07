Предприниматели подготовили представление в КС о неконституционности процедуры принятия НК

Юристы гражданского движения «Общее дело» подготовили представление в Конституционный Суд Украины о неконституционности процедуры принятия Налогового кодекса Верховной Радой Украины.

Об этом заявил генеральный координатор «Общего дела» Александр ДАНИЛЮК, сообщили УНИАН в пресс-службе Всеукраинского центра содействия предпринимательской деятельности.

«Мы уже обратились к представителям парламентской оппозиции с просьбой безотлагательно обеспечить необходимые 45 подписей народных депутатов под этим представлением в КСУ», - сообщил А.ДАНИЛЮК.

В проекте представления «Общее дело» ссылается на ряд нарушений, допущенных при принятии Налогового кодекса. В частности, ч.3 ст. 84 Конституции Украины, которой закреплен порядок личного голосования каждого народного депутата. Тогда как за кодекс голосовали около сотни народных депутатов, которые использовали карточки своих коллег, чем незаконно обеспечили положительный результат голосования.

“Практика голосования одного народного депутата Украины за другого не имеет юридических оснований. В соответствии с частью первой статьи 152 Конституции Украины нарушение установленной Конституцией Украины процедуры рассмотрения или принятия законов и других правовых актов является основанием для признания их неконституционными», - разъяснил юридическую составляющую вопроса А.ДАНИЛЮК.

По его словам, соответствующее представление поступит в КСУ в ближайшие дни.

Как сообщалось, ряд предпринимателей создали гражданское движение "Общее дело" и заявили, что будут добиваться признания Налогового кодекса неконституционным.