НБУ готов принять сторону банка-должника в случае исков инвестора

Национальный банк Украины готов принимать участие в качестве третьего лица на стороне банка-должника в случае исков инвестора по поводу неуплаты процентов по субординированному долгу.

Об этом говорится в письме регулятора к коммерческим банкам №18-312/6285-21996 от 7 декабря 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Свою позицию Нацбанк обосновывает тем, что согласно законодательству и нормативным актам, в договоре о привлечении субдолга должны быть предусмотрены такие обязательные условия: субдолг не может быть изъят из банка ранее чем через 5 лет; субдолг не может быть погашен по инициативе инвестора; средства субдолга могут свободно использоваться на покрытие убытков банка; разрешается отсрочка по обслуживанию обязательств касательно уплаты процентов, если уровень прибыльности не позволяет банку осуществлять такие выплаты.

«В связи с изложенным и с целью недопущения ухудшения финансового состояния банков-должников и защиты интересов вкладчиков и других кредиторов, Национальный банк Украины просит учитывать его позицию при рассмотрении соответствующих споров в судах и обращает внимание на необходимость привлечения Нацбанка к участию по делам о расторжении соглашений (договоров) о привлечении средств на условиях субординированного долга, инициированных инвесторами (кредиторами), в качестве третьего лица на стороне банка-должника», - говорится в письме НБУ.

Справка УНИАН. Согласно Закону Украины «О банках и банковской деятельности», субординированный долг - обычные необеспеченные долговые капитальные инструменты, которые по условиям договора не могут быть изъяты из банка ранее 5 лет, а в случае банкротства или ликвидации возвращаются инвестору после погашения претензий всех других кредиторов.