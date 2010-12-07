НБУ в ноябре на межбанке в резервы покупал евро, швейцарские франки и австралийские доллары, продавал – доллары США

Национальный банк Украины в ноябре на валютном межбанковском рынке купил в валютные резервы 424,8 млн. евро, 35 млн. швейцарских франков и 52 млн. австралийских долларов.

Как сообщается на сайте Нацбанка, объем купленной валюты в эквиваленте составил 667,8 млн. долл. США.

При этом НБУ продавал исключительно американские доллары. Объем продажи составил 1,051 млрд. долл. США.

Таким образом, отрицательное сальдо интервенций НБУ в ноябре составило в эквиваленте 383,2 млн. долл. США.

Как сообщал УНИАН, международные резервы НБУ в ноябре т.г. сократились на 2,1%, или на 713,06 млн. долл., - до 33,539 млрд. долл., за январь-ноябрь 2010 года - возросли на 26,5%, или на 7,034 млрд. долл.

По данным Нацбанка, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины в ноябре (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) составлял 21 млрд. 614,2 млн. долл. США (с учетом операций Госказначейства Украины).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) составлял 4 млрд. 612,8 млн. долл. США. В том числе объем валюты, купленной банками у населения, составил 1 млрд. 442,2 млн. долл. США; объем валюты, проданной населению, - 3 млрд. 170,6 млн. долл. США.

Банковские вклады физических лиц в СКВ (в долларовом эквиваленте) выросли на 17,5 млн. долл. США и на 30 ноября 2010 года составили 15 млрд. 986,4 млн. долл. США.

По данным НБУ, в октябре 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни снизился на 4,1% по сравнению с сентябрем. В основном это было вызвано изменениями в динамике номинального эффективного обменного курса гривни, который уменьшился на 3,9% из-за девальвации гривни к евро.

При этом инфляционный дифференциал уменьшился на 0,2%, поскольку в октябре инфляция в Украине была ниже, чем ее средневзвешенный уровень в странах - основных торговых партнерах. Относительно декабря 2009 года РЭОК гривни повысился на 5,8%. При этом вклад курсовой составляющей в изменение РЭОК гривни был на уровне 2,3%, а ценовой - 3,6%.