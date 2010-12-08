Россия может присоединиться к ВТО уже в 2011 году

Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации (ВТО) уже в 2011 году.

Об этом заявили сегодня Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Президент Еврокомиссии Жозе БАРРОЗУ по окончанию Саммита ЕС-Россия.

«После соглашения с США и ЕС, присоединение России к ВТО практически становится реальностью», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

«То, что Россия станет членом ВТО в 2011 году, – очень реалистичная перспектива», - добавил Ж.БАРРОЗУ.

Стороны отметили, что сегодня, накануне Саммита ЕС-Россия, был подписан меморандум между Россией и Евросоюзом о завершении двусторонних переговоров о вступлении РФ во Всемирную торговую организацию.

Как сообщал УНИАН, 1 октября Москва и Вашингтон завершили двусторонние переговоры о вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Россия в 1995 году начала переговоры о вступлении в ВТО.