Инфляция в 2011 году ожидается на уровне 8,9%, дефицит бюджета – до 3%

Согласно проекту государственного бюджета на 2011 год, по итогам следующего года ожидается инфляция на уровне 8,9%, дефицит бюджета – до 3%.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня на заседании Кабинета Министров, в ходе которого планируется утвердить проект госбюджета на 2011 год.

«Целевой ориентир индекса потребительских цен – не больше 8,9%… Речь идет о мерах по сбалансированию бюджета и сокращении его дефицита до 3%», – сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября т.г. премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что макропоказатели экономического развития Украины на 2011 год будут пересмотрены после принятия Налогового кодекса.

По предварительным прогнозам Министерства экономики за август т.г., правительство планировало, что рост ВВП в 2011 году составит 4,5%, номинальный ВВП будет составлять 1 трлн. 253 млрд. грн. Инфляция в 2011 году ожидалась на уровне 10-10,8%, дефицит бюджета госсектора (с учетом бездефицитности НАК «Нафтогаз Украины») – 3%.