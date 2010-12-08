Азаров: за задержку с бюджетом-2011 отеветственны те, кто мешал своевременно принять НК

Ответственны за задержку с принятием Государственного бюджета на 2011 год те, кто мешал своевременно принять Налоговый кодекс.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание Кабинета министров.

«Правительство практически непрерывно работало над проектом бюджета весь текущий год. Но без принятия нового Налогового кодекса правительство не могло завершить работу над этим определяющим для нашего государства документом. Поэтому задержка с его принятием и последствия для государства и граждан полностью на совести тех, кто мешал своевременно принять жизненно важное для государства решение», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что правительство и Верховная Рада должны пройти бюджетный процесс в крайне сжатый срок. По словам премьера, это необходимо для того, чтобы Украина вступила в новый 2011 год «с точно определенным планом действий».

Н.АЗАРОВ также отметил, что оперативное принятие госбюджета даст возможность уже с начала нового года создать условия для постепенного развития экономики и социальной сферы.

Как сообщал УНИАН, сегодня Кабинет министров Украины на своем заседании рассмотрит проект Закона Украины „О Государственном бюджете Украины на 2011 год”.