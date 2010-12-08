Межбанк: открытие торгов - 7,9490/7,9575 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9490/7,9575 грн./долл., цены на российскую валюту понизились – 0,2542/0,2546 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5035/10,5175 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3216/1,3218 долл./евро (вторник, 7 декабря, – 1,3359/1,3361 долл./евро).

Во вторник, 7 декабря, Национальный банк Украины на рынок не выходил.