Азаров рассказал о расходах в 2011 году

Проектом госбюджета на 2011 год предусмотрено рациональное и эффективное использование средств - Азаров

Киев. 8 декабря. УНИАН. Проектом государственного бюджета на 2011 год предусмотрено рациональное и эффективное использование средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил на заседании Кабинета министров, в ходе которого планируется утвердить проект госбюджета на 2011 год.

Он отметил, что через бюджет будет перераспределяться 28,7% ВВП. «Если в прежние годы через бюджет перераспределялось более 30% ВВП, то в 2011-м этот показатель уменьшается до 28,7%. И это ответ на то вранье, что Налоговый кодекс увеличивает нагрузку на экономику. Уменьшили налоговую нагрузку на экономику», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что расходование средств будет сосредоточено на приоритетные направления развития, и общегосударственные расходы будут уменьшены на 23%. Премьер подчеркнул, что сокращение расходов будет проведено, прежде всего, за счет проведения административной реформы. «Расходы на содержание органов государственной власти по сравнению с 2010-м годом сокращены более чем на 1 миллиард гривень. Прежде всего, мы сокращаем административные расходы и продолжаем оптимизацию численности органов государственного управления, и ликвидируем неэффективные расходы», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также он сообщил, что в 2011-м году на 30% планируется сократить государственные заимствования и сократить объем госгарантий.

«Государственные гарантии будут предоставляться исключительно для реализации инвестиционных и инновационных проектов общегосударственного значения», - сказал Н.АЗАРОВ.

Также, отметил премьер, в следующем году будет возможность сократить размеры средств для поддержки Пенсионного фонда, и проведение пенсионной реформы сократит дефицит ПФУ на треть.

«Освобожденные средства будут направлены на обеспечение социальной защиты граждан и выведение экономики на траекторию стабильного роста», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он сообщил, что планируется увеличить на 1 млрд. грн. расходы на охрану здоровья, на 600 млн. грн. больше будет выделено на охрану окружающей среды, на 500 млн. грн. больше будет направлено на духовное и физическое развитие людей. Также, отметил Н.АЗАРОВ, в бюджете 2011 года предусмотрено плановое повышение прожиточного минимума, минимальных зарплат и пенсий. Будут повышены стипендии, выплаты семьям с детьми, детям-инвалидам и многодетным семьям. Кроме того, в 1,6 раза будет увеличен размер помощи при рождении ребенка. Также на 20% будет увеличен размер средств для предоставления льгот и жилищных субсидий. Проектом бюджета-2011 также предусмотрено увеличение капитальных расходов.

Также премьер сообщил, что ресурсная база местных бюджетов увеличена на 15,5 млрд. грн. Размер местных бюджетов развития в 2011 году увеличится в 3,6 раза по сравнению с 2010-м годом, в 1,4 раза увеличатся расходы местных бюджетов на социально-экономическое развитие.

«Таким образом, уменьшается зависимость местных бюджетов от трансфертов из центрального бюджета»,- сказал Н.АЗАРОВ.

Вместе с этим премьер в очередной раз подчеркнул, что бюджет на 2011 год является довольно жестким.

«Это жесткий бюджет страны, которая из глубокого кризиса без остановки встает на рельсы ускоренного развития», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.