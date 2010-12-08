Эксперт: пара евро/доллар рискует упасть к отметке 1.3200

На торгах в среду, 8 декабря, если пара евро/доллар не сможет вновь подняться выше отметки 1.33, то она рискует упасть к уровню 1.3200. Такое мнение высказали аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их прогнозу, пара фунт/доллар в случае преодоления поддержки 1.5750 может вновь протестировать отметку 1.57.

Рост британской валюты, скорее всего, будет ограничен отметкой 1.5820.

Для пары доллар/иена ближайшее сопротивление находится вблизи 83.70, пробой которого может отправить пару к отметке 84.40. Поддержкой выступает уровень 82.50.

Как отмечают аналитики, в среду, 8 декабря, инвесторы с особым интересом будут следить за выходом данных по промышленному производству и торговому балансу Германии. Если они будут соответствовать прогнозам или несколько выше, то это может оказать некоторую поддержку европейским валютам. Однако, несмотря на то, что чрезвычайный бюджет Ирландии на 2011 год все-таки был принят, нужно иметь в виду, что другие долговые проблемы еврозоны пока все еще остаются неразрешенными и будут, вероятно, продолжать оказывать понижательное давление на евро, ограничивая его потенциальный рост.

Кроме того, важным для рынка будет решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке. Согласно прогнозам, она останется без изменений - на уроне 3.00%, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.