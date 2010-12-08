Собрание акционеров «Укргазбанка» не состоялось из-за отсутствия кворума

Внеочередное собрание акционеров ПАО АБ «Укргазбанк», запланированное на 7 декабря, не состоялось из-за отсутствия кворума.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка.

Напомним, что на собрании акционеров «Укргазбанка» 7 декабря планировалось рассмотреть вопрос утверждения новой редакции Программы финансового оздоровления банка, вопрос увеличения уставного капитала банка путем закрытого размещения акций.

Позже в повестку дня собрания были внесены вопросы о досрочном прекращении полномочий председателя и членов Наблюдательного совета, утверждения количественного состава НС и назначения нового председателя и членов Набсовета.

Также на собрании планировалось утвердить условия гражданско-правовых договоров, заключаемых с председателем и членами НС, размер их вознаграждения.

Справка УНИАН. ПАО АБ "Укргазбанк" (г. Киев) создано в 1993 году и на сегодняшний день входит в группу крупных банков Украины.

Активы банка на 1 октября 2010 года составляли 14,498 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 11,834 млрд. грн., обязательства – 12,7 млрд. грн., уставный капитал – 5,7 млрд. грн., собственный капитал – 1,798 млрд. грн.

«Укргазбанк» в январе-сентябре т.г. получил чистую прибыль 11,5 млн. грн. по сравнению с 1,8 млрд. грн. убытка годом ранее.

По результатам докапитализации «Укргазбанка» при участии государства Министерство финансов Украины является владельцем 87,72% акций банка.