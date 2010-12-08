Кабмин докапитализирует банки за счет неиспользованных в 2010 г. средств

Кабинет министров Украины планирует в Государственном бюджете на 2011 год предусмотреть докапитализацию коммерческих банков за счет неиспользованных в 2010 году средств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО сегодня на пресс-конференции.

При этом он не исключил возможность проведения докапитализации банков еще до конца текущего года.

Справка УНИАН. 17 апреля 2009 г. Кабинет министров Украины утвердил перечень банков для рекапитализации государством: «Надра», «Родовид Банк», «Укргазбанк», «Укрпромбанк» и банк «Киев».

10 июня 2009 г. Кабмин принял решение о рекапитализации трех негосударственных коммерческих банков – «Укргазбанка», «Родовид Банка» и банка «Киев».

На сегодня Минфин является владельцем 99,9721% акций «Родовид Банка». Доля государства в капитале «Укргазбанка» составляет 87,72%. В капитале банка «Киев» государству принадлежит 99,93%.

В 2009 году общая сумма докапитализации банков при участии государства составила 19,6 млрд. грн.

В середине сентября 2009 г. исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сообщил, что в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 год на продолжение процедуры рекапитализации банков предусмотрено 50 млрд. грн.