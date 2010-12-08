«Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинги надежности банковских депозитов на прежнем уровне

14:45, 08 декабря 2010
Финансы
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Украинское рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» подтвердило рейтинги надежности банковских депозитов на прежнем уровне.

Как сообщили УНИАН в агентстве, таковы результаты пересмотра "Кредит-Рейтингом" надежности банковских вкладов.

По информации агентства, большинство банков (30) в настоящее время демонстрируют среднюю надежность банковских вкладов с рейтингом «3». Оценку «5» (наивысшая надежность) имеют 7 банковских учреждений, количество банков с рейтингом «4» (высокая надежность) составило 16. Надежность вкладов трех банков находится на уровне ниже среднего – «2» (невысокая надежность).

По информации "Кредит-Рейтинга", на сегодняшний день информацию об уровне своих рейтингов раскрыло 18 банковских учреждений. Остальные рейтинги будут опубликованы по мере получения от банков разрешения на их публикацию.

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