Тимошенко направит письма в страны-доноры МВФ с просьбой разобраться с «РосУкрЭнерго»

Лидер партии «Батьківщина» Юлия ТИМОШЕНКО сегодня направит письма странам-донорам Международного валютного фонда с просьбой изучить ситуацию о перечислении компании «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долл. из государственного бюджета Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, всего она направит такие письма 24-м странам-донорам МВФ.

Она уточнила, что к письму будет добавлено «полное аналитическое изложение того, как «РосУкрЭнерго» незаконно забирает у Украины 5,4 млрд. долларов».

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что к этим письмам будет прибавлено решение Стокгольмского арбитража, в котором указано, что Украина добровольно отказалась от своей защиты в суде.

Лидер “Батьківщини” считает, что Международный валютный фонд должен направить в Украину мониторинговую группу, которая бы изучила ситуацию с перечислением «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долларов, и только по результатам этой проверки МВФ должен принять решение о возможном предоставлении Украине дежурного транша кредита.

«Наша команда - за сотрудничество с МВФ, но он (кредит - УНИАН) должен быть предоставлен при одном условии – прекращение этой финансовой сделки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, очередной транш кредита МВФ должен предоставить Украине только тогда, когда Украина в соглашении о сотрудничестве с фондом четко отметит, что не будет использовать эти средства на возвращение «РосУкрЭнерго» 5,4 млрд. долларов. «Если в соглашении этого условия не будет, то непонятно будет, какие ценности исповедует МВФ», - считает она.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО добавила, что соответствующее письмо будет передано и ведущим информационным агентствам мира.