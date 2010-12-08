Украина имеет шанс закончить год с инфляцией ниже 10% - Литвицкий

По мнению руководителя группы советников председателя Национального банка Украины Валерия ЛИТВИЦКОГО, Украина имеет шансы закончить год с инфляцией ниже 10%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции сегодня.

«Есть шансы иметь по году наконец-то после перерыва с 2003 года инфляцию меньше 10%» - сказал В.ЛИТВИЦКИЙ.

При этом он отметил, что ноябрьский показатель инфляции 0,3% в 1,7 раза ниже октябрьского показателя (0,5%) и является историческим минимум для данного месяца (до этого рекордно низкий показатель был зафиксирован в ноябре 2000 года — 0,4%).

В.ЛИТВИЦКИЙ считает, что данные по инфляции за ноябрь дают основания говорить, что «задание минимум» - иметь инфляцию ниже прошлогодней (12,3%) и ниже заложенной в Госбюджете-2010 (13,1%), будет выполнено. Одновременно становится вполне достижимым «задние максимум» - иметь по итогам года инфляцию меньше 10%.

Кроме того, он отмечает, что низкая инфляция в последние месяцы года создает «позитивную инерцию» для традиционно сложного первого квартала следующего года.

Также В.ЛИТВИЦКИЙ считает, что показатель инфляции ноября подтвердил, что «августовский и сентябрьский всплеск инфляции был атипичным, и связан с сформировавшимися инфляционными ожиданиями».

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.