Торги на межбанке сегодня закрылись на уровне 7,9570-7,9710 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9490/7,9575 грн./долл., к 12:00 цены выросли до 7,9570/7,9645 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9570/7,9710 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2542/0,2546 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись – 0,2547/0,2550 грн./рубль. К закрытию цены достигли максимума – 0,2556/0,2559 грн./рубль. В России курс доллар-рубль повысился и составил 31,2050 рублей за доллар (+0,04).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3180/1,3275 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,5035/10,5175 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,5160/10,5320 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,5335/10,5580 грн./евро.