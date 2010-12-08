Денежная масса в Украине сократилась на 0,2%, монетарная база - на 2,7%

В Украине в ноябре 2010 года денежная масса сократилась на 0,2% (с начала года увеличилась на 17,9%) - до 574,7 млрд. грн., а монетарная база - на 2,7% (с начала года увеличилась на 10,6%) - до 215,7 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным Нацбанка, в ноябре объем депозитов физических лиц увеличился на 1% (с начала года - на 24,7%) - до 263,7 млрд. грн., юридических лиц – сократился на 2% (с начала года вырос на 16,9%) – до 136 млрд. грн.

Общий объем депозитов в ноябре практически не изменился, а с начала года увеличился на 21,9% - до 399,6 млрд. грн.

Снижение на протяжении ноября объемов наличности вне банков на 1,1% (рост с начала года на 10,4%) - до 173,3 млрд. грн. с учетом нулевого прироста общего объема депозитов в банковской системе определяло нисходящую динамику денежной массы. Следствием уменьшения наличности вне банков стало снижение ее удельного веса в структуре денежной массы с 30,4% на 1 ноября 2010 г. до 30,2% на 1 декабря 2010 г.

Динамика монетарной базы в ноябре, кроме снижения наличности была предопределена также уменьшением объемов корсчетов банков на 21,8% - до 17,4 млрд. грн. Это было результатом проведения Национальным банком Украины более умеренной денежно-кредитной политики, направленной на недопущение разбалансирования ситуации на валютном рынке и стабилизацию инфляционных ожиданий.

Несмотря на это, В НБУ считают, что уровень коррсчетов банков являлся достаточным для обеспечения ими своевременного осуществления текущих и кредитных операций.

«Об отсутствии у банков проблем с ликвидностью свидетельствует их низкий спрос на кредиты рефинансирования Национального банка Украины. В ноябре объем операций по рефинансированию составил всего 166 млн. грн. (с начала года - 4,8 млрд. грн.)», - говорится в сообщении Нацбанка.

В то же время объем операций по мобилизации средств банков в ноябре составлял 7 млрд. грн. (из которых 2,0 млрд. грн. путем проведения операций обратного РЕПО). С начала года Национальный банк Украины провел мобилизационные операции на общую сумму 236,9 млрд. грн.

Средневзвешенная процентная ставка по операциям рефинансирования в ноябре составляла 11,25% годовых, по мобилизационными операциями – 2,5% годовых.

Объем средств в национальной валюте на счетах правительства в Национальном банке в ноябре увеличился почти в 2 раза – до 10,9 млрд. грн. При этом в НБУ отмечают, что такое увеличение было обеспечено за счет поступления средств в последний день месяца, когда их объем увеличился на 6,4 млрд. грн. Без учета последнего дня месяца их объем в ноябре уменьшился на 1,2 млрд. грн. Таким образом, динамика бюджетных средств на протяжении большей части ноября существенного влияния на ликвидность банков не оказывала.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в ноябре, составлял 12,4 млрд. грн., из них было перечислено на отдельный счет в Национальном банке Украины 8,2 млрд. грн.

По информации Нацбанка в ноябре, шестой месяц подряд, был зафиксирован прирост общего объема кредитных вложений, который в прошлом месяц увеличился на 0,3% (с начала года - на 1,4%), - до 727,3 млрд. грн.