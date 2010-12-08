Остаток средств на корсчетах банков сократился на 0,508 млрд. грн.

Остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах коммерческих банков в Национальном банке Украины 7 декабря 2010 года сократился на 0,508 млрд. грн. и на начало дня 8 декабря 2010 года составил 15,896 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка.

Согласно предоставленной информации, по сравнению с началом текущего месяца объем средств на коррсчетах сократился на 8,5%, или 1,483 млрд. грн.