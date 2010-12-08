Объем продажи валюты на межбанке 7 декабря составил 565,3 млн. долл.

Объем продажи валюты на межбанковском рынке во вторник, 7 декабря, составил 565,3 млн. долл. (в эквиваленте) при средневзвешенном курсе 7,955 грн./долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Из общего объема сумма продажи долларов составила 438 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, вчера на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9480/7,9610 грн./долл., к 12:00 сузился спред – 7,9505/7,9550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни понизились – 7,9460/7,9540 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2545/0,2549 грн./рубль, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2546/0,2547 грн./рубль. К закрытию цены остались без изменений.

В России курс доллар-рубль упал и составил 31,1650 рубля за доллар (-0,1579).

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6135/10,6320 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,6290/10,6410 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,6305/10,6470 грн./евро.