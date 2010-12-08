Уровня капитализации украинских банков хватит для компенсации кредитных потерь - Moody's

Уровень капитализации банковской системы Украины является достаточным для компенсации ожидаемых кредитных потерь.

Об этом говорится в пресс-релизе международного рейтингового агентства Moody`s, переданном УНИАН, по результатам отчета "Прогноз развития банковской системы Украины".

"Несмотря на высокий уровень проблемных кредитов, капитализация украинских банков повысилась, главным образом, за счет вливаний капитала со стороны украинского правительства и иностранных материнских банков. По мнению агентства Moody`s, уровень капитализации всей системы является достаточным для компенсации как ожидаемых кредитных потерь, так и потерь, превышающих уровень ожидаемых", - цитирует пресс-служба вице-президента и старшего кредитного эксперта агентства Moody`s Ярослава СОВГИРУ.

При этом в агентстве отмечают, что прогноз развития банковской системы Украины на последующие год-полтора остается "негативным" по причине очень высокого уровня проблемных кредитов и низкой прибыльности банков.

Аналитик агентства Moody`s и соавтор отчета Катрин РОБЕК так объясняет эту позицию: "Качество активов украинских банков в 2010 году продолжало ухудшаться, что вызывает основную обеспокоенность агентства Moody`s. Мы ожидаем, что доля проблемных кредитов (просроченные кредиты плюс реструктурированные кредиты) к концу 2010 года достигнет очень высокого уровня – 40% от общего объема выданных кредитов. В 2011 году возможно постепенное снижение этой доли".

Я.СОВГИРА к этому добавил: "Еще одним важным фактором, негативно повлиявшим на прогноз агентства Moody`s, является то, что в течение последующих 12-18 месяцев прибыльность украинских банков останется низкой. Существенное снижение чистого финансового результата деятельности банков было обусловлено высокими расходами на создание резервов по ссудам и снижением доходов".

Агентство Moody`s не ожидает, что повышение темпов роста ВВП приведет к значительному улучшению фундаментальных финансовых показателей банков - в частности к снижению доли проблемных кредитов и повышению прибыльности - в

течение прогнозного периода, поскольку на урегулирование проблемы плохих кредитов и улучшение платежеспособности заемщиков потребуется время. В Украине период отставания еще больше, поскольку большой объем выданных кредитов приходится на сектор недвижимости и строительства, который по темпам восстановления отстает от других секторов экономики.

Агентство Moody`s также отмечает, что база фондирования украинских банков улучшилась в 2010 году благодаря притоку депозитов, в результате чего депозитная база восстановилась до своего предкризисного уровня.

Банки также имеют более значительные, чем до кризиса, подушки ликвидности, которые позволят им легче справляться с любыми новыми рыночными потрясениями. Однако агентство Moody`s считает, что банковская система Украины остается предрасположенной к оттоку депозитов в силу все еще низкого уровня доверия вкладчиков.

Как и прогноз по банковской системе Украины, рейтинги депозитов в национальной валюте и рейтинги самостоятельной финансовой устойчивости большинства украинских банков имеют прогноз "негативный".