Эксперт считает ноябрьскую инфляцию «удивительно низкой»

Эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Александр ЖОЛУДЬ считает ноябрьскую инфляцию «удивительно низкой».

Об этом он сказал в беседе с корреспондентом УНИАН.

Он отметил, что показатель инфляции ноября текущего года оказался в 5 раз ниже среднего значения показателя для данного месяца. При этом основной причиной низкой инфляции в ноябре А.ЖОЛУДЬ называет фактическое отсутствие роста цен на продукты питания.

«В ноябре мы имели достаточно низкую инфляцию - всего 0,3%, в то время как в среднем за последние 5 лет ноябрьская инфляция составляла около 1,5%, так что это достаточно низкий показатель. Сформирован он в первую очередь за счет практически отсутствия роста цен на продукты питания, особенно на сезонные продукты, которые обычно дорожают в осенне-зимний период. Это обычно овощи, фрукты, молоко, молокопродукты и мясо» - отметил эксперт.

Он сообщил, что согласно данным Госкомстата, в ноябре рост цен практически по всем указанным выше категориям был незначительным, при этом по овощам зафиксировано снижение цен, «что в общем-то достаточно странно для ноября месяца, хотя не является чем-то принципиально не происходившим ранее».

По словам А.ЖОЛУДЯ, в прошлые годы также были зафиксированы случаи снижения цен на продукты питания, но данное снижение цен было вызвано резкими заморозками и необходимостью сбыта продукции производителями ввиду отсутствия специально подготовленных мест хранения, что, соответственно, влияло на цены. При этом в ноябре текущего года сильных морозов не было.

«В этом году настолько серьезных холодов в последнюю неделю ноября, когда и делаются основные замеры, не было, поэтому как-то достаточно странным это снижение (снижение инфляции - УНИАН) выглядит, - сказал А.ЖОЛУДЬ. - Я не утверждаю, что Госкомстат что-то крутит с данными, потому что чтобы утверждать подобное, нужно иметь альтернативный подсчет инфляции, на который можно опираться, в то время как у нас, к сожалению, нет таких альтернативных данных. Но сама инфляция достаточно низкая, удивительно низкая».

По итогам декабря эксперт не ожидает подобного ноябрьскому снижения инфляции, хотя и не исключает, что показатель будет ниже среднего.

«По итогам декабря я ожидаю достаточно обычную для этого месяца инфляцию около 2%. Не ожидаю, что она будет низкой, как в ноябре, хотя исключать нельзя. И, соответственно, на годовую инфляцию около 10% мы должны выйти, - отметил А.ЖОЛУДЬ. - Есть вероятность, что впервые с 2003 года у нас будет инфляция ниже 10%, то есть на уровне где-то 9,8-9,9%, но все-таки более вероятно, что она будет незначительно выше 10%».

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.