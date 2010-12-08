АУБ призывает власти разработать национальную стратегию развития банковского рынка

Ассоциация украинских банков (АУБ) направила открытое письмо Президенту, премьер-министру, председателю Верховной Рады, главе Национального банка Украины (НБУ), главе набсовета НБУ и секретарю Совета национальной безопасности и обороны, призывая разработать национальную стратегию выхода из кризиса и развития банковского рынка в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил президент АУБ Александр СУГОНЯКО.

Кроме того, АУБ подала властям аналитическую записку «Уроки банковского кризиса 2008-2009 годов и пути стратегической трансформации банковской отрасли Украины», в которой, в частности, дается оценка негативных последствий допуска иностранного капитала в банковскую систему Украины и убытков для национальной экономики. «Модель работы банков с западным капиталом в Украине оказалась неудачной и создала проблемы для всего общества… и для самих банков», - сказал А.СУГОНЯКО. По его словам, деятельность данных банков связанна с долларизацией экономики в стране.

«Ответственность за проблемы лежит и на банках, они слишком активно кредитовали население в валюте. На них лежит ответственность за рост валютного долга граждан», - отметил президент АУБ.

Кроме того, подчеркнул А.СУГОНЯКО, банковская сфера в Украине является фрагментированной. «Я не могу говорить на сегодня о наличии в Украине банковской системы. Это не является системой... Каждый фрагмент банковского сектора имеет свои интересы, и очень часто они противоположные», - заявил президент АУБ.