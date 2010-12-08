НБУ призывает банки списать безнадежную задолженность до 30 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) призывает коммерческие банки до 30 декабря 2010 года завершить работу по списанию безнадежной задолженности, говорится в письме НБУ №40-511/5841-22084 от 8 декабря, текстом которого располагает УНИАН.

"Правление Национального банка считает, что банки должны завершить работу по списанию безнадежной задолженности в срок до 30.12.2010", - указывается в письме.

Списание безнадежной задолженности банки должны осуществлять в соответствии с постановлением НБУ №424 от 13 сентября 2010 года, которым утвержден порядок этого процесса.

Согласно циркуляра регулятора, к безнадежной может быть отнесена задолженность, отвечающая следующим критериям: финансовое состояние заемщиков-юрлиц является неудовлетворительным, финансовое состояние заемщиков-физлиц является нестабильным и неудовлетворительным, платежи по основному долгу и процентам просрочены более чем на 90 дней.

НБУ отмечает, что работа по списанию банками безнадежной задолженности ведется неудовлетворительно, и призывает активизировать ее.