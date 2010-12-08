Инфляция в декабре составит 1-1,5% - эксперт

По итогам декабря инфляция в Украине составит 1-1,5%.

Такое мнение в комментарии УНИАН высказал руководитель информационно-аналитического центра FOREX CLUB в Украине Николай ИВЧЕНКО.

Он отметил, что темпы потребительской инфляции в ноябре составили 0,3%, что очень нетрадиционно для данного месяца. Это самые низкие темпы инфляции с 2001 года.

Н.ИВЧЕНКО сообщил, что основное влияние на сокращение темпов инфляции в ноябре оказали более низкие темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки, которые в ноябре выросли всего на 0,1% вместо 0,5% в октябре. В частности? впервые с июля было зафиксировано снижение цен на мясо и мясопродукты – на 0,7%. «Продолжилось снижение цен на яйца – на 4,4%, что очень нетипично для данного времени. Также нетипичным является снижение цен в ноябре на фрукты и овощи – на 2,6% и 1,4% соответственно» - считает эксперт.

Еще одним фактором, сдерживающим темпы инфляции в ноябре, по словам Н.ИВЧЕНКО, стали более низкие темпы роста цен на одежду и обувь – 0,4% вместо 0,7% в октябре, а также отсутствие существенного традиционного повышения цен на отопление и горячую воду в этот период в связи с административным сдерживанием этих тарифов.

«Если говорить о монетарном факторе, то в ноябре сократились показатели денежной массы и денежной базы на 2,6% и 0,33% соответственно. Это произошло за счет изъятия денег национальным банком из денежной системы путем размещения депозитных сертификатов и за счет сокращения эмиссии денег в экономику через валютный канал, то есть Национальный Банк в ноябре продолжал больше продавать иностранную валюту» - сообщил Н.ИВЧЕНКО.

Он отметил, что за последние девять лет средний уровень потребительской инфляции в декабре составляет 1,4%. Минимальный уровень – 0,9%, который был зафиксирован в 2005 и 2009 годах. «С учетом продолжающейся тенденции административного сдерживания цен на отопление и горячую воду, приближающихся новогодних праздников и традиционного повышения спроса на потребительские товары, вероятного резкого повышения денежной массы и денежной базы в декабре, есть вероятность роста потребительских цен в декабре более высокими темпами, чем в ноябре. Уровень потребительской инфляции в декабре может составить от 1-1,5%, что даст возможность удержать темпы инфляции в этом году в пределах 10% на уровне 9,3-9,85%» - прогнозирует Н.ИВЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем т.г. составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%.

По сравнению с ноябрем 2009 года показатель инфляции составляет 9,2%, а по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.