НБУ имеет достаточно ресурсов для пресечения валютных спекуляций до конца года – АУБ

Национальный банк Украины имеет достаточно ресурсов для пресечения валютных спекуляций до конца года.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО.

«Национальный банк имеет достаточно ресурсов. Если будут какие-то спекулятивные попытки сорвать (курс доллар/гривня) или спрос вырастет на гривню или на доллар – сможет зафиксировать», - сказал он.

Президент АУБ уверен, что до конца года в Украине курс будет стабильным и валютных проблем не будет. "Потому что цены на металл вроде бы держатся, и думаю, что до Нового года они не упадут и сразу после него тоже. Поступление валюты в Украину будет… Я не ожидаю проблем до конца года с курсом», - сказал он.

Кроме того, по словам А.СУГОНЯКО, ситуация с евро на сегодня также остается под контролем. Если учесть недавние колебания европейской валюты, то они вызваны паникой или спекуляциями людей на валютном рынке, а не качественным изменением еврозоны, ее экономики, отметил он. В то же время США и Евросоюз предпринимают попытки по снижению курса валюты: «Попытки существуют – и со стороны США, и со стороны Европы, – чтобы опустить свою валюту к другой стране. Это выгодно сегодня для Германии, Франции, других европейских стран, которые хотели бы таким образом увеличить свой экспорт. Но Америка не сдается. И доллар обесценивается».

По словам А.СУГОНЯКО, это говорит о том, что сегодня идет валютная война, и в ней в основном действуют информационные средства. «И кто кого победит в этой войне, я не специалист по войнам информационным… Экономических оснований для резкого падения евро нет, а для доллара есть», - подчеркнул президент АУБ, отмечая, что курс доллара на сегодня падает и инфляционные процессы с долларом идут по всему миру.