Депозитные портфели украинских банков растут - эксперт

Депозитные портфели украинских банков увеличиваются, и существенного изменения уровня ставок по вкладам физических лиц не происходит.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «некоторые колебания как в одну, так и в другую сторону связаны со стратегией определенных банков, а также степенью заинтересованности последних в ресурсах». В основном же ситуация на рынке остается стабильной.

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 29 ноября по 3 декабря на рынке депозитов физических лиц ситуация сложилась следующая. Условия депозитных вкладов в основном остались без изменений, за исключением процентных ставок ряда банков, которые планомерно продолжают курс на снижение. Пересмотр ими условий привел к снижению средней ставки по вкладам в гривне на 0,2 пункта, в долларах и евро – на 0,1 пункта.

По информации эксперта, процентные ставки по срочным депозитам в гривне сейчас таковы: на срок 1 месяц – от 1,5 до 9,5% годовых; на 3 месяца – от 4,7 до 15%; на 6 месяцев – от 6 до 15,5%; на 12 месяцев – от 8,5 до 16%. По вкладам в долларах США ставки следующие: на срок 1 месяц – от 2 до 6% годовых; на 3 месяца – от 3,5 до 7,75%; на 6 месяцев – от 3 до 8,5%; на 12 месяцев – от 3,7 до 9%. По вкладам в евровалюте ставки таковы: на срок 1 месяц – от 1 до 5% годовых; на 3 месяца – от 0,5 до 6,75%; на 6 месяцев – от 1 до 7,5%; на 12 месяцев – от 1,5 до 8%.